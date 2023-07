Visite guidée : « L’hôpital de Bayonne : de l’hospice de 1867 à l’hôpital du 3e millénaire » Centre hospitalier de la côte basque Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Visite guidée : « L'hôpital de Bayonne : de l'hospice de 1867 à l'hôpital du 3e millénaire » Samedi 16 septembre

De 2000 à 2020, un chantier hors normes a permis la restructuration du centre hospitalier de la côte basque. Maintenir l’activité, conserver l’hôpital en ville, respecter le bâti originel datant de 1867 tout en répondant aux impératifs techniques et sanitaires d’aujourd’hui : tels étaient les défis.

Depuis sa cour d’honneur aux magnolias centenaires jusqu’à sa majestueuse « rue couverte », l’équipe du centre hospitalier fait partager l’histoire et le présent de l’édifice et de l’hôpital.

Pour patienter, en attendant de partir à la découverte du site, les visiteurs pourront profiter d’animations et d’une exposition d’affiches anciennes porteuses de message de prévention dans le hall central, point de départ de la visite.

Centre hospitalier de la côte basque 13 avenue de l’interne Jacques Loeb, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Saint-Léon Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Le centre hospitalier de la côte basque est le principal établissement public de santé du Pays basque.

Réparti sur trois sites principaux à Bayonne et Saint-Jean-de-Luz et 19 sites annexes sur l’ensemble du pays basque, il met au service de la population plus de 400 médecins et de 3 500 autres professionnels dans plus de 60 services représentant 40 spécialités.

Établissement de support du groupement hospitalier de territoire (GHT) Navarre-Côte basque, il assure également la direction du centre hospitalier de Saint-Palais, de l’établissement public de santé de Garazi (3 sites à Saint-Jean-Pied-de-Port et Ispoure) et des EHPAD Larrazkena à Hasparren et Jean Dithurbide à Sare.

©Hôpital de Bayonne, Montage 1866-2013