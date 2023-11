Escape Game : Mois sans tabac Centre Hospitalier de Domme Domme, 29 novembre 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Un escape game pour se libérer du tabac !

Dans le cadre du Moi(s) Sans Tabac 2023, le Centre Hospitalier de Domme, en partenariat avec Le CEID, vous propose de participer à un Escape Game tabac !

45 min. Gratuit. Sur inscription : 05 53 28 92 34.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

Centre Hospitalier de Domme rue de l’hôpital

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An escape game to free yourself from tobacco!

As part of Moi(s) Sans Tabac 2023, the Centre Hospitalier de Domme, in partnership with Le CEID, invites you to take part in a Tobacco Escape Game!

45 min. Free admission. Registration required: 05 53 28 92 34

Un juego de escape para liberarse del tabaco

En el marco de Moi(s) Sans Tabac 2023, el Hospital Domme, en colaboración con el CEID, le ofrece la posibilidad de participar en un juego de evasión del tabaco

45 minutos. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria: 05 53 28 92 34

Ein Escape Game, um sich vom Tabak zu befreien!

Im Rahmen des Moi(s) Sans Tabac 2023 bietet Ihnen das Centre Hospitalier de Domme in Zusammenarbeit mit Le CEID die Möglichkeit, an einem Tabak-Escape-Game teilzunehmen!

45 Min. Kostenlos. Nach Anmeldung: 05 53 28 92 34

Mise à jour le 2023-11-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne