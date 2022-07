Visite de la chapelle et de l’apothicairerie Centre hospitalier d’Auxonne Auxonne Catégories d’évènement: Auxonne

Côte-d'Or

Visite de la chapelle et de l’apothicairerie Centre hospitalier d’Auxonne, 17 septembre 2022, Auxonne. Visite de la chapelle et de l’apothicairerie 17 et 18 septembre Centre hospitalier d’Auxonne

Entrée gratuite. Visite soumise à inscription auprès de l’office du tourisme d’Auxonne. Groupe de 10 personnes maximum.

Visite d’un patrimoine caché de l’hôpital: l’apothicairerie et sa chapelle handicap moteur mi Centre hospitalier d’Auxonne Rue du COlonel Denfert 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Le Centre Hospitalier d’Auxonne est présent dans l’histoire de la commune depuis le XIIIème siècle. L’hôpital actuel dans sa partie la plus ancienne a été commencée en 1843 sous le règne de Louis Philippe et achevé en 1863 sous le règne de Napoléon III. De cet ancien hôpital, il reste la chapelle actuelle, une salle des malades civils, et la salle Sainte-Marie précédemment la salle des femmes. L’établissement possède une apothicairerie datant du 19ème siècle dans laquelle se trouve une collection très importante de pots et récipients dont certains contiennent encore des produits aux senteurs prenantes. Venez découvir ce patrimoine caché!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T17:00:00+02:00 CENTRE HOSPITALIER D’AUXONNE

Détails Catégories d’évènement: Auxonne, Côte-d'Or Autres Lieu Centre hospitalier d'Auxonne Adresse Rue du COlonel Denfert 21130 Auxonne Ville Auxonne Age maximum 99 lieuville Centre hospitalier d'Auxonne Auxonne Departement Côte-d'Or

Centre hospitalier d'Auxonne Auxonne Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxonne/

Visite de la chapelle et de l’apothicairerie Centre hospitalier d’Auxonne 2022-09-17 was last modified: by Visite de la chapelle et de l’apothicairerie Centre hospitalier d’Auxonne Centre hospitalier d'Auxonne 17 septembre 2022 Auxonne Centre hospitalier d'Auxonne Auxonne

Auxonne Côte-d'Or