Visites guidées d’un centre hospitalier Centre hospitalier Charles Perrens Bordeaux, 17 septembre 2023, Bordeaux.

Visites guidées d’un centre hospitalier Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00 Centre hospitalier Charles Perrens Gratuit. Sur inscription.

Sur 14 ha entre vignes et arbres fruitiers, le « Château-Picon » est construit en 1890. Consacré aux femmes, il est l’œuvre de l’architecte bergeracois Jean Jacques Valleton. Véritable village dans la ville, avec son parc, sa chapelle et ses bâtiments à l’architecture néo-gothique, il devient mixte et prend son nom actuel en 1974, marquant le début d’une nouvelle politique de santé mentale en France.

Centre hospitalier Charles Perrens 121 rue de la Béchade, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 56 17 81 http://www.ch-perrens.fr [{« type »: « email », « value »: « culture@ch-perrens.fr »}] Plus connu sous le nom de Château-Picon, le centre hospitalier a été construit de 1887 à 1897 par l’architecte Jean-Jacques Valleton (élève de Paul Abadie) avec l’assistance du médecin-chef, le docteur Taguet, en parfait accord avec les théories aliénistes de l’époque. Disposés en double peigne, trois par trois, douze pavillons se greffent perpendiculairement à une longue galerie centrale. Du centre à la périphérie, les pavillons sont de hauteur décroissante et correspondent chacun à une pathologie spécifique. La cuisine occupe le centre de l’établissement. Le pavillon des bains généraux avec son château en forme de tour médiévale est placé au nord, face à la chapelle. La buanderie est rejetée à l’écart. Le grand bâtiment administratif est à l’entrée. Des maisons d’habitation sont prévues sur le site pour les responsables. Les anciens bâtiments du château sont réaménagés pour servir de pensionnat aux malades fortunés. Cet établissement est montré, à la fin du XIXe siècle, comme un asile modèle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Centre Hospitalier Charles Perrens