Vaucluse Visite et conférences Centre Horloger de Provence Entraigues-sur-la-Sorgue, 16 septembre 2023, Entraigues-sur-la-Sorgue. Visite et conférences 16 et 17 septembre Centre Horloger de Provence Entrée libre (dans la limite des places disponibles) Durant les Journées Européennes du Patrimoine 2023, notre équipe de professionnels vous accueille pour vous présenter notre entreprise fétant cette année ses 40ans, 3 fois labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant, et répondre à l’ensemble de vos questions. De plus, durant ces 2 jours, nous ouvrons notre collection privée au public. Près de 1500 objets toutes époques vous seront dévoilés, présentant la grande histoire de l’horlogerie et de la montre. De 15h00 à 17h00, la collection privée ne sera plus accessible, laissant place à des conférences animées par notre Maitre Horloger : M. Roy BAIERLEIN. Samedi 16 Septembre 2023 à 15h00 :

L’humain et le comptage de temps

De la naissance de l’humanité au 21eme siècle : 3 millions d’année d’évolution dans l’appropriation de la fuite du temps ainsi que l’acquisition de cette notion de temps. Dimanche 17 Septembre 2023 à 15h00 :

Recherches sur les comptages de temps

A chaque période de l’évolution humaine, il a fallu une adaptation du comptage du temps aussi bien intellectuel que physique. Définition de cette notion de temps sous la révolution Française. Initié ou simple curieux, ces conférences sauront, par des explications claires et des points historiques, vous donner un nouveau regard sur une notion basique et complexe à la fois : le Temps. Suite aux conférences, notre Maitre Horloger prendra le temps de répondre à l’ensemble des questions. Centre Horloger de Provence Avenue de Valobre 84320 Entraigues sur la Sorgue Entraigues-sur-la-Sorgue 84320 Valobre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490829911 https://www.centrehorloger.fr https://www.facebook.com/centrehorloger.fr/;https://www.instagram.com/centrehorlogerdeprovence/ Destiné aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, le Centre Horloger de Provence est un lieu dédié à l’horlogerie sous toutes ses formes. Situé entre Avignon et Carpentras, à Entraigues sur la Sorgue dans le Vaucluse, il réunit en un même lieu des ateliers de réparation, un centre de formation, une manufacture ainsi qu’un espace vente proposant une sélection de montres originales, de bracelets et d’accessoires. Plusieurs parkings à disposition Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Centre Horloger de Provence

