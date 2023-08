A la découverte des gypseries d’une demeure privée dans le centre historique Centre historique Sisteron Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron A la découverte des gypseries d’une demeure privée dans le centre historique Centre historique Sisteron, 16 septembre 2023, Sisteron. A la découverte des gypseries d’une demeure privée dans le centre historique Samedi 16 septembre, 11h00, 14h30 Centre historique Inscription obligatoire via internet. Toute personne n’ayant pas réservée au préalable ne sera pas acceptée. Nombre de places limité. Départ de chaque visite guidée devant l’Office de Tourisme de Sisteron. Chaque visite guidée dure 1 heure. Partez A la découverte des gypseries d’une demeure privée dans le centre historique de Sisteron.

En suivant cette visite guidée inédite, vous aurez l’opportunité de découvrir un ensemble remarquable de décors intérieurs, dont les plus anciens remontent probablement au 17ème siècle.

Après avoir poussé l’imposante porte d’entrée à double vantaux, vous emprunterez une partie du grand escalier donnant accès à un ensemble de pièces ayant conservées d’élégants décors de gypseries, notamment des lambris, dessus-de-portes…

De nombreux décors de ce type ont été malheureusement détruits ou endommagés lors du bombardement de Sisteron en 1944. Centre historique Centre Historique 04200 Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 61 54 50 http://www.sisteron.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.sisteron-buech.fr/fr/j-aime-provence/decouvre-tresors/visites-guidees »}] https://www.sisteron-buech.fr/fr/j-aime-provence/decouvre-tresors/visites-guidees Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Centre historique Adresse Centre Historique 04200 Sisteron Ville Sisteron Departement Alpes-de-Haute-Provence Lieu Ville Centre historique Sisteron latitude longitude 44.194772;5.943197

Centre historique Sisteron Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sisteron/