Samedi 16 septembre 2023, pour les 40e Journées européennes du patrimoine, la ville de Sarlat la Canéda vous invite à célébrer la thématique du sport. C’est un thème d’actualité puisque la France va accueillir en 2024 les Jeux olympiques.

Cette soirée mêlant culture et sport est l’occasion de rappeler l’intérêt de valoriser et préserver ce patrimoine historique.

Sarlat est en effet une ville sportive. C’est la cité du rugby par excellence, le lieu où sont nés les Barbarians. Le CAS, vainqueur cette année du championnat de France, est fidèle à cette tradition. D’autres célèbres personnalités sportives sont aussi de chez nous, comme la championne olympique de 1969 Nicole Duclos.

Les équipes municipales vous proposent à cette année de découvrir le patrimoine sportif de la ville à travers un programme historique, culturel grâce à des expositions de prêts d’archives d’associations et de particuliers. Vous pourrez aussi assister à des démonstrations ou animations sportives telles que l’escrime ou un specatcle de clown et même participer.

Venir en tenue de sport est conseillé !

L'histoire de Sarlat débuterait au IXe siècle avec la fondation d'une abbaye bénédictine.

Son existence n’est toutefois attestée qu’au XIIe siècle dans la vie de saint Sacerdos.

Mais de nombreuses sources archéologiques laissent penser que le site a été habité bien avant, dès le Paléolithique.

De même, des vestiges gallo-romains témoignent de la présence de population avant le Moyen Âge.

