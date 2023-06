Forum des Associations Centre Historique Romans-sur-Isère, 2 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

La ville de Romans et le tissu associatif romanais vous invitent à leur rencontre.



Manifestation gratuite, organisée à l’initiative de la Ville de Romans dans le centre historique : place Maurice Faure, place Perrot de Verdun….

2023-09-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-02 19:00:00. .

Centre Historique Place Maurice Faure

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The town of Romans and its associations invite you to meet them.



Free event, organized by the City of Romans in the historic center: Place Maurice Faure, Place Perrot de Verdun…

La ciudad de Romans y sus asociaciones le invitan a conocerlos.



Este evento gratuito, organizado por la ciudad de Romans, tendrá lugar en el centro histórico: Place Maurice Faure, Place Perrot de Verdun…

Die Stadt Romans und das Vereinswesen von Romans laden Sie zu einem Treffen mit ihnen ein.



Kostenlose Veranstaltung, die auf Initiative der Stadt Romans im historischen Zentrum organisiert wird: Place Maurice Faure, Place Perrot de Verdun…

Mise à jour le 2023-06-02 par Valence Romans Tourisme