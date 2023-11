Marché de Noël de Richerenches Centre historique Richerenches, 9 décembre 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Le comité des fêtes de Richerenches organise le marché de Noël dans le centre historique du village de 9h à 18h..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Centre historique

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Richerenches Festival Committee is organizing a Christmas market in the historic village center from 9am to 6pm.

El Comité de Fiestas de Richerenches organiza un mercado navideño en el centro histórico del pueblo, de 9.00 a 18.00 horas.

Das Festkomitee von Richerenches organisiert von 9 bis 18 Uhr den Weihnachtsmarkt im historischen Zentrum des Dorfes.

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes