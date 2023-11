100 ans du marché au truffes – marché complice Centre historique Richerenches, 3 décembre 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Dimanche 3 décembre à Richerenches les amoureux du goût fêtent les 100 ans du marché aux truffes.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Centre historique

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sunday, December 3 in Richerenches, taste lovers celebrate 100 years of the truffle market

Domingo 3 de diciembre en Richerenches, los amantes de la buena mesa celebran el centenario del mercado de la trufa

Sonntag, den 3. Dezember in Richerenches Liebhaber des Geschmacks feiern 100 Jahre Trüffelmarkt

