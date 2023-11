Ban des truffes à Richerenches Centre historique Richerenches, 2 décembre 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Ouverture officielle du 100ème Marché aux Truffes avec la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Centre historique

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Official opening of the 100th Truffle Market with the Confrérie du Diamant Noir and the Confrérie de la Gastronomie

Inauguración oficial del 100º Mercado de la Trufa con la Cofradía del Diamante Negro y la Cofradía de la Gastronomía

Offizielle Eröffnung des 100. Trüffelmarktes mit der Confrérie du Diamant Noir und der Gastronomie

