Ban des Truffes à Richerenches Centre Historique Richerenches, 2 décembre 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

L’ouverture officielle du 100ème Marché aux truffes de Richerenches avec la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie qui va défiler en tenue dans le village..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Centre Historique

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The official opening of the 100th Richerenches Truffle Market, with the Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie marching through the village in full regalia.

Inauguración oficial del 100º Mercado de la Trufa de Richerenches con la Confrérie du Diamant Noir (Cofradía del Diamante Negro y la Gastronomía) desfilando por el pueblo con todos sus galones.

Die offizielle Eröffnung des 100. Trüffelmarkts von Richerenches mit der Bruderschaft des Schwarzen Diamanten und der Gastronomie, die in Uniformen durch das Dorf ziehen wird.

