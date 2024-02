CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS AVEC PERETTE LA MOUETTE Montpellier, mardi 9 avril 2024.

Observations, quiz, dessins et jeux à relier seront au programme pour apprendre en s’amusant. Munissez-vous d’un stylo et préparez-vous à survoler 1000 ans d’histoire avec Perette !

Merci de prévoir un stylo par enfant pour cette visite.

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle. Au début de la visite, le livret « jeu de piste » sera remis à vos enfants, merci de penser à venir avec de quoi écrire.

– Visite interdite aux chiens de petite ou grande taille, sauf chien-guide. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 15:00:00

fin : 2024-04-09 17:00:00

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@ot-montpellier.fr

L’événement CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS AVEC PERETTE LA MOUETTE Montpellier a été mis à jour le 2024-02-16 par OT MONTPELLIER