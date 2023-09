LA BROC’PLOMBINOISE CENTRE HISTORIQUE Plombières-les-Bains, 8 octobre 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

La Broc’Plombinoise est une manifestation qui se déroule chaque 2ème dimanche du mois d’avril à octobre de 8h00 à 17h00 dans le centre historique de PLombières.

Cette année nous aurons 4 thématiques, le 09 avril les vieux métiers, le 11 juin la musique, le 13 août les années vintage et le 08 octobre récup’création.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 08:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. 0 EUR.

CENTRE HISTORIQUE

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



The Broc’Plombinoise is an event that takes place every 2nd Sunday of the month from April to October from 8:00 am to 5:00 pm in the historical center of PLombières.

This year we will have 4 themes, on April 09 the old trades, on June 11 the music, on August 13 the vintage years and on October 08 recuperate creation.

El Broc’Plombinoise es un evento que tiene lugar cada segundo domingo de mes de abril a octubre de 8.00 a 17.00 en el centro histórico de PLombières.

Este año tendremos 4 temas, el 09 de abril los antiguos oficios, el 11 de junio la música, el 13 de agosto los años de cosecha y el 08 de octubre recuperar la creación.

Die Broc’Plombinoise ist eine Veranstaltung, die jeden zweiten Sonntag im Monat von April bis Oktober von 8.00 bis 17.00 Uhr im historischen Zentrum von PLombières stattfindet.

Dieses Jahr werden wir 4 Themen haben, am 09. April die alten Berufe, am 11. Juni die Musik, am 13. August die Vintage-Jahre und am 08. Oktober die Erholung der Schöpfung.

Mise à jour le 2023-03-04 par OT REMIREMONT