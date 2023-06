FESTIVAL DU LIVRE ET DU CONTE, DES MOTS À LA SOURCE Centre historique Plombières-les-Bains, 22 juin 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

Le samedi 24 juin et le dimanche 25 juin, de 10h à 18h, Plombières les Bains accueillera dans son centre historique la troisième édition du festival du livre.

« Les auteurs aux balcons » devient le festival du livre et du conte « Des mots à la Source ».

Dans le cadre exceptionnel de la cité thermale, le public pourra se laisser charmer par la rencontre d’un livre ou d’un écrivain.

Plombières, la ville aux mille balcons On ne compte plus les hôtes illustres de Plombières. Outre les ducs de Lorraine, Mesdames- filles de Louis XV, l’impératrice Joséphine, Napoléon III et bien d’autres âmes bien nées… de nombreux écrivains et artistes ont fréquenté les rues – et les thermes – de la « cité aux mille balcons ». Citons au hasard Montaigne, Beaumarchais, Musset, Berlioz… nul doute que cette ville a de sérieux titres pour accueillir dignement un festival du livre !

Ajoutez l’Histoire partout présente, ses eaux, et ce «on ne sait quoi» qui fait de Plombières un lieu à nul autre pareil : comment rêver d’un plus bel écrin pour célébrer la « littérature vivante » ?. Tout public

Centre historique

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



On Saturday June 24 and Sunday June 25, from 10 a.m. to 6 p.m., Plombières les Bains will be hosting the third edition of its historic book festival.

« Les auteurs aux balcons » becomes the « Des mots à la Source » book and storytelling festival.

In the exceptional setting of the spa town, the public will be charmed by the encounter with a book or a writer.

Plombières, the town of a thousand balconies Plombières has played host to countless illustrious guests. In addition to the Dukes of Lorraine, Mesdames – daughters of Louis XV, Empress Josephine, Napoleon III and many other well-born souls? many writers and artists have frequented the streets? and thermal baths? of the « city of a thousand balconies ». Montaigne, Beaumarchais, Musset, Berlioz? there’s no doubt that this town has what it takes to host a book festival!

Add its history, its waters, and the « who knows what » that makes Plombières a place like no other: what better setting to celebrate « living literature »?

El sábado 24 de junio y el domingo 25 de junio, de 10.00 a 18.00 h, Plombières les Bains acoge en su centro histórico la tercera edición del festival del libro.

« Les auteurs aux balcons » se convierte en el festival del libro y del cuento « Des mots à la Source ».

En el marco excepcional de la ciudad balneario, el público podrá regalarse un encuentro con un libro o un escritor.

Plombières, la ciudad de los mil balcones Plombières ha acogido a innumerables invitados ilustres. Además de los duques de Lorena, las damas hijas de Luis XV, la emperatriz Josefina, Napoleón III y muchas otras almas bien nacidas… muchos escritores y artistas han frecuentado las calles… y las termas… de la « ciudad de los mil balcones ». Montaigne, Beaumarchais, Musset, Berlioz… ¡no cabe duda de que esta ciudad tiene lo que hay que tener para acoger una fiesta del libro!

Añada su historia, sus aguas y ese « quién sabe qué » que hace de Plombières un lugar sin igual: ¿cómo soñar con un marco más hermoso para celebrar la « literatura viva »?

Am Samstag, dem 24. Juni, und Sonntag, dem 25. Juni, findet in der Altstadt von Plombières les Bains von 10 bis 18 Uhr die dritte Ausgabe des Buchfestivals statt.

« Les auteurs aux balcons » wird zum Buch- und Erzählfestival « Des mots à la Source ».

In der außergewöhnlichen Umgebung der Thermalstadt kann sich das Publikum von der Begegnung mit einem Buch oder einem Schriftsteller verzaubern lassen.

Plombières, die Stadt der tausend Balkone Die illustren Gäste von Plombières lassen sich nicht mehr zählen. Neben den Herzögen von Lothringen, den Damen, den Töchtern Ludwigs XV., Kaiserin Josephine, Napoleon III. und vielen anderen wohlgeborenen Seelen haben zahlreiche Schriftsteller und Künstler die Straßen – und Thermen – der « Stadt der tausend Balkone » besucht. Man denke nur an Montaigne, Beaumarchais, Musset, Berlioz… Es besteht kein Zweifel daran, dass diese Stadt ein Buchfestival würdig beherbergen könnte!

Hinzu kommen die allgegenwärtige Geschichte, die Gewässer und das « Unbekannte », das Plombières zu einem unvergleichlichen Ort macht: Wie könnte man sich einen schöneren Rahmen für « lebendige Literatur » wünschen?

