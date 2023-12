De cep en verre Centre historique Nolay, 3 août 2024, Nolay.

Nolay Côte-d’Or

Début : 2024-08-03 10:00:00

fin : 2024-08-04 20:00:00

L’Agence de Tourisme de Nolay en partenariat avec le Syndicat de Défense des Hautes Côtes organise les 5 et 6 août, la 19ème édition d’un itinéraire ludique autour de la vigne et du vin.

Au cœur du centre historique de Nolay, un village de 40 artisans. Chacun d’eux vous invite à découvrir et partager son métier. Les arts du cirque, jongleurs, échassiers et cracheurs de feu, les spectacles de rues, la musique, les démonstrations des artisans suscitent tour à tour émotion, rêverie et tendresse.

Ateliers enfants mosaïque, dégustations, jeux, grands et petits pourront partager des moments dans une ambiance conviviale : un mélange de bien vivre et de poésie !

Centre historique

Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



