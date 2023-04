Nuit européenne des musées au Centre Historique Minier : coup de projecteur sur la mine ! Centre historique minier, 13 mai 2023, Lewarde.

Nuit européenne des musées au Centre Historique Minier : coup de projecteur sur la mine ! Samedi 13 mai, 19h00 Centre historique minier Accès libre et gratuit à l’ensemble du site et des animations.

A l’occasion de la Nuit des musées et de l’exposition temporaire La mine fait son cinéma, c’est l’ambiance festive du 7ème art qui vous attend au Centre Historique Minier !

Toute la soirée, assistez à différentes projections proposées par La Bulle enchantée, qui fait revivre des films 16 et 35 mm. Les cliquetis spécifiques des projecteurs à l’ancienne rappelleront immanquablement des souvenirs à bon nombre de personnes.

Des films issus des fonds d’archives du Centre, produits par les Houillères de 1947 aux années 1980, seront projetés sur le carreau. Quant aux différentes salles du musée, elles seront animées des bandes-son de ces films, auxquelles ont contribué des compositeurs célèbres missionnés par les Houillères. Les commentaires d’époque vous feront revivre une tranche d’histoire du Bassin minier.

Ancien site industriel, la fosse Delloye constitue depuis longtemps un lieu de tournage apprécié. Les élèves de première et de terminale de l’option Cinéma-AudioVisuel du lycée Arthur Rimbaud de Sin-le-Noble investissent chaque année le musée et ses galeries pour réaliser leurs projets d’étude. Installez-vous en salle de projection pour découvrir une sélection de ces courts-métrages puis votez pour votre film préféré !

Et pour faire en sorte que la soirée reste inoubliable, un studio photo avec accessoires, tenue de mineur, casque, pic, lampe, boa, nœud papillon et paillettes sera à disposition pour que chacun puisse se prendre pour un mineur ou la star d’un soir.

Les petites faims trouveront à se rassasier à la friterie du restaurant Le Briquet (service en continu de 19h à 22h30).

Centre historique minier Rue d’Erchin, 59287 Lewarde, Nord, Hauts-de-France, France Lewarde 59287 Nord Hauts-de-France 03 27 95 82 82 http://www.chm-lewarde.com http://fr-fr.facebook.com/pages/Centre-Historique-Minier/202357783142697 Installé sur une ancienne fosse, le plus grand musée de la mine en France vous propose une visite guidée dans les 450 mètres de galeries où vous pénétrerez dans les chantiers d’extraction du charbon. Le médiateur culturel met les machines en fonctionnement pour recréer l’ambiance du fond. À la surface, les expositions permanentes –le bureau comptable, l’estaminet, l’écurie…– et temporaires complètent votre découverte. © Centre historique minier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© E. Watteau – Centre Historique Minier