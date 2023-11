Marché de Noël Laroque Centre Historique Laroque, 10 décembre 2023, Laroque.

Laroque,Hérault

N’hésitez pas à venir faire un tour au 1er Marché de Noël de Laroque. Nous serons heureux de vous retrouver pour cette journée..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Centre Historique

Laroque 34190 Hérault Occitanie



Come and visit us at the 1st Laroque Christmas Market. We look forward to seeing you there.

No dude en venir a echar un vistazo al 1er Mercado Laroque de Navidad. Esperamos verle allí.

Zögern Sie nicht, auf dem 1. Weihnachtsmarkt in Laroque vorbeizuschauen. Wir würden uns freuen, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-11-17 par ADT34