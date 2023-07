Ouverture du Musée de Vassogne Centre historique du monde du travail et musée de Vassogne Vassogne Catégories d’Évènement: Aisne

Vassogne Ouverture du Musée de Vassogne Centre historique du monde du travail et musée de Vassogne Vassogne, 16 septembre 2023, Vassogne. Ouverture du Musée de Vassogne 16 et 17 septembre Centre historique du monde du travail et musée de Vassogne Entrée libre Musée dédié à la vie rurale et à la Reconstruction au lendemain de la Première Guerre sur le Chemin des Dames, le Musée de Vassogne (Centre Historique du Monde du Travail) vous accueillera pour des visites de sa Maison Provisoire datant de 1919… Centre historique du monde du travail et musée de Vassogne 2 rue de La Croix – 02160 Vassogne Vassogne 02160 Aisne Hauts-de-France 03 23 25 97 02 http://www.outilsvassogne.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

