Haut-Rhin Visite guidée d’un centre historique Centre historique d’Ensisheim Ensisheim, 16 septembre 2023, Ensisheim. Visite guidée d’un centre historique Samedi 16 septembre, 14h30 Centre historique d’Ensisheim Visite guidée à pied du centre historique de la Ville. Le rendez-vous se fera à la fontaine place de l’Eglise. Centre historique d’Ensisheim Place de l’Église, 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est 06 84 18 55 63 http://www.associations-ensisheim.com/association/societe-dhistoire/ Du Néolithique à l’Empire carolingien, les éléments d’archéologie et d’archives attestent de l’occupation du site d’Ensisheim. C’est au XIIIe siècle que la ville va acquérir sa puissance, grâce à la famille des Habsbourg. Entourée d’une enceinte, elle devient, sous Rodolphe Ier de Habsbourg, à la tête de l’Empire germanique, le centre administratif de l’ensemble des territoires avoisinants.

Au XVIe siècle, ce rôle est affirmé ; Ferdinand Ier de Habsbourg ordonne la construction à Ensisheim d’un palais destiné à accueillir le gouvernement de la Chambre. Les travaux de construction du Palais de la Régence débutent en 1535. Toute l’administration des possessions autrichiennes sur le Haut-Rhin est gérée au sein de ce palais. Ensisheim obtient le titre de Ville libre impériale. Parking sur la place de l’église Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ralph Hamann 2015

