Visite libre d’un hôtel particulier du XVIIe siècle Centre historique de Saint-Gilles Saint-Gilles, 17 septembre 2023, Saint-Gilles.

Visite libre d’un hôtel particulier du XVIIe siècle Dimanche 17 septembre, 14h00 Centre historique de Saint-Gilles Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’immeuble situé au 29 Grande Rue.

Une visite libre vous permettra de découvrir un très bel hôtel particulier du XVIIe siècle, habituellement fermé au public. Venez, exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine, explorer ce bâtiment et découvrir la magnifique vue qu’il offre sur les toits de la ville.

Une fiche visite sera mise à votre disposition pour découvrir l’architecture du lieu.

Centre historique de Saint-Gilles Centre ville, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie Dans le Gard, la commune de Saint-Gilles est située à 19 km de Nîmes et à 18 km d’Arles, entre la Languedoc et la Provence, les Costières de Nîmes et la Camargue.

L’une des plus grandes communes du département de part sa superficie et sa population, Saint-Gilles est une vraie ville où on vit et circule, avec des commerces et un port de plaisance sur son canal.

Déjà occupée à l’époque romaine, à la fin du VIIe siècle l’ermite Gilles y fonda une église et un monastère bénédictin. Au IXe siècle, les miracles réalisés par Saint Gilles firent de la ville un important site de pèlerinage sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mais l’histoire de la ville fut tumultueuse, elle a subi la croisade contre les Albigeois, les ravages des guerres de Religion et de la Révolution.

De nos jours, les visiteurs y affluent de nouveau pour son patrimoine remarquable, dont l’église abbatiale est incontestablement le site le plus intéressant.

Chef-d’œuvre d’art roman, l’église supérieure du XIIe siècle avec sa façade et trois portes monumentales est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La très belle et vaste église basse ou crypte date du XIe siècle et contient le tombeau du saint Gilles.

Aussi à visiter :

– l’ancien cellier des moines et des vestiges des cloîtres

– le temple protestant, de la fin du XIXe siècle, de style néo-gothique,

– la maison romane, XIIe siècle, qui abrite un musée.

Aux alentours de Saint-Gilles :

– Le château d’Espeyran, à 5 km, sur un site de 13 hectares en pleine Camargue. Autrefois la résidence des abbés, le château fut remanié au XIXe siècle. Aujourd’hui il abrite des mobiliers d’époque, plusieurs voitures hippomobiles classées dans son écurie et un site de conservation de microfilms et d’images numériques.

Avec une vingtaine de producteurs ainsi qu’une coopérative viticole Saint Gilles est aussi une commune viticole produisant des vins AOC Costière-de-Nîmes. Ces vins étaient très prisés des papes, rivalisant au Moyen Âge avec ceux de Beaune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Ville de Saint-Gilles