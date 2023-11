Noël à Romans Centre historique de Romans Romans-sur-Isère, 2 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Pendant plus d’un mois, venez vous imprégnez de l’ambiance de Noël et découvrir toutes les animations et parmi celles-ci :

Parcours des illuminations, crèche, concerts de Noël, déambulation de mascottes, ateliers créatifs, marché des créateurs….

2023-12-02 fin : 2023-01-07 . .

Centre historique de Romans

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For more than a month, come and soak up the Christmas atmosphere and discover all the attractions, including :

Illumination trail, nativity scene, Christmas concerts, mascot parade, creative workshops, designer’s market…

Durante más de un mes, venga a impregnarse del ambiente navideño y descubra todas las actividades propuestas:

Un rastro de luces, un belén, conciertos de Navidad, un desfile de mascotas, talleres creativos, un mercado de diseñadores…

Über einen Monat lang können Sie sich von der Weihnachtsstimmung anstecken lassen und alle Animationen entdecken, darunter:

Beleuchtungsparcours, Krippe, Weihnachtskonzerte, Maskottchenumzug, Kreativworkshops, Markt der Kunsthandwerker…

Mise à jour le 2023-11-18 par Valence Romans Tourisme