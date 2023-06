2ème édition : Le Dimanche des peintres Centre historique de Romans Romans-sur-Isère, 10 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

La ville de Romans sur Isère lance sa 2ème édition du « dimanche des peintres ».



Participez à cette exposition à ciel ouvert qui rassemble des peintres de qualité..

2023-09-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Centre historique de Romans Quai Ulysse Chevalier

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The town of Romans sur Isère launches its 2nd edition of « Painters’ Sunday ».



Take part in this open-air exhibition featuring top-quality painters.

La ciudad de Romans sur Isère lanza su 2º « Domingo de pintores ».



Participe en esta exposición al aire libre con pintores de gran calidad.

Die Stadt Romans sur Isère startet ihre 2. Ausgabe des « Sonntag der Maler ».



Nehmen Sie an dieser Ausstellung unter freiem Himmel teil, die qualitativ hochwertige Maler zusammenbringt.

