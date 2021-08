Pont-du-Château Cour du château Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Centre historique de Pont-du-Château Cour du château Pont-du-Château Catégories d’évènement: Pont-du-Château

Visites limitées à 25 personnes (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période) / Durée : 1h30 environ. Départ depuis la cour du Château. Consignes sanitaires : se renseigner auprès de l’OTM

Visites commentées sur inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme métropolitain par téléphone 04 73 98 65 00 / Accueil billetterie composez le 1. Port du masque recommandé pour les + de 11 ans.

Découverte des maisons à pan de bois XVIe siècle classées aux Monuments Historiques, des vestiges de l’ancienne cité fortifiée, des hôtels particuliers. Cour du château Place de l’Hôtel de ville 63430 Pont du Château Pont-du-Château Puy-de-Dôme

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

