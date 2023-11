Marché de Noël de Lambesc Centre historique de Lambesc Lambesc, 9 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Pour cette 22e édition, le Marché de Noël de Lambesc accueille artisans de bouche, créateurs ainsi que vos commerçants pour vous aider à préparer les fêtes : des suggestions de mets et d’idées cadeaux à mettre au pied du sapin vous y attendent !.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Centre historique de Lambesc

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For this 22nd edition, Lambesc’s Christmas Market welcomes food artisans, designers and your local shopkeepers to help you prepare for the festive season, with suggestions for dishes and gift ideas to put under the tree!

En su 22ª edición, el Mercado de Navidad de Lambesc acoge a artesanos gastronómicos, diseñadores y comerciantes locales para ayudarle a preparar las fiestas, con sugerencias de platos e ideas de regalos para poner bajo el árbol de Navidad

Ausgabe des Weihnachtsmarkts von Lambesc begrüßt der Weihnachtsmarkt Handwerker, Designer und Ihre Händler, um Ihnen bei der Vorbereitung der Feiertage zu helfen: Es erwarten Sie kulinarische Vorschläge und Geschenkideen für den Weihnachtsbaum!

