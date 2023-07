Déambulations et spectacles de rue « Osez la Médiévale Attitude ! » Centre historique de Bayeux Bayeux, 6 août 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Evènement. La licorne sera de nouveau en ville Les danseurs des stages vous proposent des déambulations musicales dans le centre historique, puis un spectacle sur le parvis de la mairie. Le tout accompagné par les Cies Artemusie et Morescarole !.

2023-08-06 16:30:00 fin : 2023-08-06 18:00:00. .

Centre historique de Bayeux Parvis de la Mairie

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Event. The unicorn will be back in town Dancers from our training courses offer musical strolls through the historic center, followed by a show on the town hall forecourt. Accompanied by Cies Artemusie and Morescarole!

Evento. El unicornio vuelve a la ciudad Los bailarines de los cursos le llevarán en un recorrido musical por el centro histórico, seguido de un espectáculo en el patio del ayuntamiento. Acompañados por las compañías Artemusie y Morescarole

Veranstaltung. Das Einhorn wird wieder in der Stadt sein Die Tänzer der Workshops bieten Ihnen musikalische Umzüge durch das historische Zentrum und anschließend eine Aufführung auf dem Vorplatz des Rathauses. Das Ganze wird von den Cies Artemusie und Morescarole begleitet!

