Grand prix du Bidon d’or – 27/1 Centre Gustave Engrand Lille, samedi 27 janvier 2024.

Grand prix du Bidon d’or – 27/1 Le samedi 27 janvier, de 10h à 23h, au centre Engrand, 208 rue Faidherbe, aura lieu la 2e et dernière manche de la Coupe du Monde de Cyclo-Cross de Bistrot 2024 ! Samedi 27 janvier, 10h30 Centre Gustave Engrand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00

Au siècle dernier, en Belgique, il n’était pas rare que les courses de cyclo-cross traversent le bistrot du village. Perpetuant la tradition, Car Podium a créé la Coupe du Monde de Cyclo-Cross de Bistrots.

Cette année, la dernière manche se déroule de 10h à 23h au centre Gustave Engrand ! Cette course déjantée, animée par JP Chaine et P Chapatte, traversera le « château » du parc, pour l’occasion transformé en buvette, alors que les Naked Soft Men assureront l’ambiance sonore…

Renseignements et inscriptions : Facebook/CMCCB

