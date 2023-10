Oiseaux des jardins – 14/10 Centre Gustave Engrand Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Oiseaux des jardins – 14/10 Centre Gustave Engrand Lille, 14 octobre 2023, Lille. Oiseaux des jardins – 14/10 Samedi 14 octobre, 10h00 Centre Gustave Engrand Vous les entendez chanter, vous les voyez passer mais pouvez-vous vraiment les identifier ? Venez faire plus ample connaissance avec les oiseaux qui vivent près de chez vous et découvrir quelques unes de leurs particularités !

Parc Engrand, 208 rue Faidherbe

Nombre de participants limité, inscription recommandée – à partir de 6 ans

Nord Nature Chico Mendès

03 20 12 85 00

education@nn-chicomendes.org

5 rue Jules de Vicq, Lille Centre Gustave Engrand 208 rue Faidherbe Hellemmes Lille 59260 Hellemmes Nord Hauts-de-France 03 20 41 82 50 http://www.hellemmes.fr

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

