Week-end cyclo-cross – LEs 28 et 29/1
28 et 29 janvier
Centre Gustave Engrand
Les 28 et 29 janvier, au centre Gustave Engrand, 208 rue Faidherbe, l'ash cyclisme organise un week-end vélo…
208 rue Faidherbe Hellemmes Hellemmes Lille 59260 Nord Hauts-de-France

03 20 41 82 50 http://www.hellemmes.fr Au programme : Samedi 28 janvier CYCLOSPORTIVE – FUN

Compétion ouverte au public sur le parcours de la course Dossards : 17h

Certificat médical obligatoire

Inscription 2euros sur place

60 participants maximum

inscription : tom.ashcyclisme@gmail.com

Départ chronométré : 18h Dimanche 29 janvier CYCLOCROSS – VTT Dossards : 11h30 Départ: 1ère épreuve : 12h – Draisiennes – Poussins – Pupilles – Benjamins

2ème épreuve : 13h30 – Minimes

3ème épreuve : 14h – 1ère ; 2ème ; 3ème catégorie et Féminines

4ème épreuve : 15h – VTT Adultes et Cadets

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T17:00:00+01:00

2023-01-29T17:00:00+01:00

