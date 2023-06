CURIOSITE ET AVENTURE DANS LE HAUT DOUBS Centre Grandeur Nature Chaux-Neuve, 7 août 2023, Chaux-Neuve.

CURIOSITE ET AVENTURE DANS LE HAUT DOUBS 8 – 14 août Centre Grandeur Nature 649

Venez-vous plonger au cœur de la nature et du Haut-Doubs pour passer des bons moments avec vos amis en pleine nature. Votre curiosité et esprit d’aventurier seront mis en avant lors des activités :

– Journée Lac avec la visite guidée de la Maison de la Réserve du lac de Remoray pour découvrir la faune du Jura et l’importance et les spécificités des milieux humides. L’après-midi sera réservée à la navigation (voile ou kayak ou paddle suivant les conditions) avec la découverte du Lac St Point et de sa légende.

– Visite et découverte d’une base de chiens polaires (la meute, le métier de musher, une balade en cani-rando). Pour finir la journée comme un musher, repas cuit sur le feu.

– Une journée VTT avec une pause à la ferme pour découvrir son fonctionnement, ses animaux et déguster un super goûter fait maison.

– Des jeux nature (bataille nature, retrouve ton arbre, land’art, cabanes dans les bois, randonnée, …) pour découvrir la nature en s’amusant.

– Entre le repas et le coucher aura lieu la traditionnelle veillée des colonies de vacances élaborée avec l’équipe d’animation pour s’adapter aux âges, horaires de couchés et besoins des jeunes. Le centre est situé dans un petit village du Haut-Doubs dans des fermes traditionnelles rénovées.

Un séjour pour les aventuriers et aventurières désireux(-euses) de s’amuser en découvrant la nature avec des animaux.

Centre Grandeur Nature 12 grande rue 25240 Chaux-Neuve Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « vacances@laliguebfc.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 30 81 45 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.laliguebfc.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T00:00:00+02:00 – 2023-08-08T23:59:00+02:00

2023-08-14T00:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

sports nature