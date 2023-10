Multiglisse à Quiberon Centre GRAND LARG’ ST PIERRE QUIBERON, 6 août 2023, ST PIERRE QUIBERON.

Multiglisse à Quiberon 6 – 13 août Centre GRAND LARG’ Sur inscription. Tarif à partir de 571,00 €

Cap sur la presqu’île de Quiberon ! Voici un séjour décoiffant pour les amateurs de glisse !

2 séances de surf

1 séance de paddle

1 séance de paddle géant

1 séance de kayak.

Mais aussi grands jeux, baignades, tournois sportifs….

Après des journées bien remplies, tu pourras profiter de veillées chaleureuses et animées.

Information complémentaire : Certificat d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques.

Centre GRAND LARG’ 12 Rue du Fort de Penthièvre

Centre GRAND LARG' 12 Rue du Fort de Penthièvre

Kerhostin, 56510 ST PIERRE QUIBERON ST PIERRE QUIBERON Morbihan Bretagne En Bretagne Sud, à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, le centre Le Grand Larg' est construit sur une propriété de 2 ha en bordure d'océan, avec accès direct à la plage. Il offre une vue imprenable sur l'océan.



L’hébergement se fait en chambres de 3 à 7 lits tout confort, équipées de douches et de sanitaires individuels. Les jeunes vacanciers apprécieront la grande salle à manger avec vue panoramique sur l’océan. Ils auront accès aux salles d’activités et pourront profiter au quotidien de l’air de l’océan avec le choix entre côté est la baie, le calme et le sable, et côté ouest le littoral rocheux au caractère plus sauvage.



L’équipe du centre veillera au bon déroulement du séjour et du respect des gestes barrières et des mesures de protection face aux riques liés au Covid-19. L’équipe du personnel de service reste également mobilisée pour assurer un nettoyage quotidien selon le protocole sanitaire en vigueur cet automne. Route : voie express Nantes, Brest ou Rennes, Lorient, sortie à Auray, puis 20 km via Plouharnel.



Train : gare TGV à Auray, puis navette bus 20 km (ou par train jusqu’à Quiberon l’été uniquement).



Avion : aéroport de Nantes 150km.

Dates et horaires de début et de fin :

2023-08-06 – 2023-08-13

2023-08-06T17:00:00+02:00 – 2023-08-07T00:00:00+02:00

2023-08-13T00:00:00+02:00 – 2023-08-13T10:00:00+02:00

