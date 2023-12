Vœux 2024 Centre Gérard Philippe Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Vœux 2024 Centre Gérard Philippe Varennes-Vauzelles, 17 janvier 2024 17:00, Varennes-Vauzelles. Vœux 2024 Mercredi 17 janvier 2024, 18h00 Centre Gérard Philippe Olivier Sicot, Maire de Varennes-Vauzelles et Vice Président de Nevers Agglomération, présentera ses voeux à la population et aux forces vives de la commune, le mercredi 17 janvier 2023, à 18h au Centre Gérard Philipe. Centre Gérard Philippe 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T18:00:00+01:00 – 2024-01-17T19:30:00+01:00

2024-01-17T18:00:00+01:00 – 2024-01-17T19:30:00+01:00 voeux nouvelle année Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Code postal 58640 Lieu Centre Gérard Philippe Adresse 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles Departement Nièvre Lieu Ville Centre Gérard Philippe Varennes-Vauzelles Latitude 47.013196 Longitude 3.145694 latitude longitude 47.013196;3.145694

Centre Gérard Philippe Varennes-Vauzelles Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-vauzelles/