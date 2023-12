Colis de fin d’année Centre Gérard Philippe Varennes-Vauzelles, 18 décembre 2023 08:00, Varennes-Vauzelles.

Pour les fêtes de fin d’année, la ville de Varennes-Vauzelles et son Centre Communal d’Action Sociale offrent aux Vauzelliens et Vauzelliennes âgés de plus de 74 ans un colis garni de gourmandises sucrées et salées provenant de producteurs locaux.

Du 18 au 20 décembre, chaque personne concernée pourra se rendre au Centre Gérard Philipe pour venir récupérer son colis.

Si l’un de vos proches est dans l’incapacité de venir chercher son colis lui-même, vous pouvez venir le retirer pour lui, sur présentation de la carte nationale d’identité de la personne concernée ainsi que la lettre individuelle reçue par voie postale.

Si vous ou l’un de vos proches remplissez les conditions ci-dessus et n’avez pas reçu de courrier, faites-vous connaître auprès du CCAS au 06.16.13.77.00.

Lundi 18 décembre, 9h-12h et 14h-17h

Mardi 19 décembre, 9h-12h et 13h30-16h30

Mercredi 20 décembre, 9h-12h et 14h-17h

