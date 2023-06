Sous terre Centre Gérard Philippe Varennes-Vauzelles, 22 novembre 2023, Varennes-Vauzelles.

Qu’est-ce qu’on trouve au plus profond, sous terre ? Deux artistes creusent la question et nous guident dans leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles. Une véritable plongée dans l’univers souterrain.

À 8 ans, on a déjà déterré des vers de terre, des petits cailloux. On est même déjà allé dans un cimetière et on sait que l’humain enterre. À 30 ans et plus, on n’a plus peur du noir, on a déjà visité des grottes, mais le plus souvent on espère pouvoir en ressortir. On oublie parfois que sous nos pieds il y a de la vie, et bien plus qu’on ne saurait l’imaginer !

Les deux artistes incarnent des spéléologues, archéologues et préhistoriens qui témoignent et révèlent poétiquement leurs trouvailles : objets enfouis, cailloux, fossiles, os, ou toutes autres curiosités souterraines. Les arts plastiques se mêlent au théâtre d’objet, à la musique et à la vidéo pour créer cette forme hybride, comme un voyage à plusieurs entrées. Une véritable descente dans les cavernes, dans les abîmes où l’on protège et cache parfois des secrets !

En lien avec le spectacle, vous êtes invités à découvrir l’exposition Chroniques Souterraines rassemblant une collection de mondes miniatures « sous cloche » ayant inspiré l’écriture du spectacle et permettant au spectateur de devenir à son tour explorateur.

Enquêtes, écriture, musique et jeu : Clémence Prévault et Sébastien Janjou – Création lumières, vidéo et régie plateau : Jonathan Douchet – Médiation : Anne-Laure Janjou

Centre Gérard Philippe 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

