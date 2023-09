Mélodie Guitare – Concert Centre Gérard Philippe Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Mélodie Guitare – Concert Centre Gérard Philippe Varennes-Vauzelles, 10 novembre 2023, Varennes-Vauzelles. Mélodie Guitare – Concert Vendredi 10 novembre, 20h30 Centre Gérard Philippe Tarifs :

– plus de 12 ans : 9 euros

– enfants de 6 à 12 ans : 5 euros

– gratuit pour les moins de 6 ans Venez vivre une soirée musicale exceptionnelle en compagnie du groupe Mélodie Guitare le 10 novembre 2023 à 20h30, au Centre Gérard Philipe à Varennes-Vauzelles.

Laissez-vous emporter par la mélodie envoûtante de leurs chansons, interprétées avec passion par un ensemble de guitaristes et choristes talentueux. Les portes ouvriront dès 19h30, vous offrant le temps de vous installer confortablement pour profiter du spectacle.

Ne manquez pas cette opportunité de partager une soirée musicale captivante et de soutenir ces artistes locaux passionnés. Centre Gérard Philippe 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:30:00+01:00

