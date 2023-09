Spectacle « Eh Hop » – Cie Sac de Nœuds Centre Gérard Philippe Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

La Cie Sac de Nœuds vous invite à un voyage enchanté le 25 octobre à 10h au Centre Gérard Philipe.

Inspiré par l’univers d’Hervé Tullet, les deux danseuses vous emmèneront dans un tourbillon de formes et de couleurs, créant ainsi un abécédaire vivant qui se reflète à la fois dans leurs mouvements, leurs costumes, la scénographie, ainsi que dans la manipulation d’objets et les jeux de graphisme. Un moment magique à partager en famille, ouvert à tous à partir de 18 mois. La représentation dure 22 minutes, parfaitement adaptée à la capacité d’attention des tout-petits. Centre Gérard Philipe

25 octobre à 10h

Durée : 22 minutes

Centre Gérard Philipe

25 octobre à 10h

Durée : 22 minutes

En partenariat avec Nevers Agglomération et la DRAC de Bourgogne – Franche-Comté.

