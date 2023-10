Je veux voir Mioussov Centre Gérard Philippe Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Je veux voir Mioussov Centre Gérard Philippe Varennes-Vauzelles, 7 octobre 2023, Varennes-Vauzelles. Je veux voir Mioussov Samedi 7 octobre, 20h00 Centre Gérard Philippe 8€, gratuit pour les moins de 12 ans La troupe Les Dés Masqués vous propose de venir assister à leur pièce de théâtre pour toute la famille « Je veux voir Mioussov » le samedi 7 octobre au Centre Gérard Philipe. Centre Gérard Philippe 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Centre Gérard Philippe Adresse 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles Departement Nièvre

