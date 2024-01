BROKEN BACK NUMEROBE CENTRE GERARD PHILIPPE Calais, samedi 23 mars 2024.

BROKEN (is) BACKHappiest Man On Earth, Halcyon Birds, Riva… ses tubes résonnent toujours.Un peu de folk acoustique et une bonne dose d’arrangements électro : c’est la formule simple mais terriblement efficace du jeune breton qui enchaîne les tubes. Malgré 10 ans de pratique du… tuba, la vie lui réserve un tout autre destin professionnel. C’est en combinant études et travail acharné que notre artiste se retrouve avec deux vertèbres déplacées, contraint bon gré mal gré de tout arrêter. C’est de cet événement malheureux et de sa convalescence que va naître, vous l’aurez compris, son pseudo Broken Back (entendez “dos cassé” en anglais) ainsi que sa vraie passion pour la musique et la composition. Il enchaîne depuis les millions de vues et les concerts aux quatre coins du monde. Ses titres sont des concentrés d’optimisme et ses live transpirent la générosité. Un artiste à prescrire en toute saison ! Broken… is Back !NUMéROBé NUMéROBé, désormais en formation machine x batterie, crée un electronica sensible et hypnotique. Leur musique à mi-chemin entre naïveté et brutalisme, établie un dialogue entre la synthèse et l’acoustique. Ensemble, ils explorent la polarité des émotions et jouent la musique idéale pour une virée au crépuscule.Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

CENTRE GERARD PHILIPPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62