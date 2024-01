LES SEA GIRLS CENTRE GERARD PHILIPPE Calais, vendredi 15 mars 2024.

Anthologie ou presque !Les Sea Girls, ce sont trois jeunes femmes qui agitent la chansonnette ; des meneuses de revue qui s’aiment et se chamaillent, chantent en cœur et en solo, aux allures sexy et aux répliques assassines. Parées de plumes, paillettes et strass, elles chantent le sordide avec légèreté et l’absurde avec certitude. Elles offrent ici le meilleur de leur répertoire, plus drôles, pétillantes et éblouissantes que jamais. Chacun de leurs numéros se découvre comme une friandise. Il y a des saveurs acidulées pour s’amuser, d’autres très poivrées qui font tousser et puis celles enfin qui réchauffent doucement. Elles y chantent la joie de survivre, la confusion des genres au petit matin, les animaux domestiques et la real politik… Un music-hall pétillant et tendrement déjanté où le burlesque côtoie la fantaisie et la gouaille. Venez-vous réjouir du cocktail de l’existence avec ces trois sirènes hautes en couleurs ! Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

CENTRE GERARD PHILIPPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62