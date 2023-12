FAADA FREDDY BIBB MUSIC CENTRE GERARD PHILIPPE Calais, 16 février 2024, Calais.

Concert feel good C’est l’histoire d’une voix extraordinaire qui a séduit et vibré aux côtés de grands artistes comme Wyclef Jean des Fugees, Tiken Jah Fakoly, Johnny Hallyday ou encore Lenny Kravitz. C’est l’histoire d’une musique singulière où les corps et les voix se font instruments : les poitrines deviennent des tambours tandis que les cuisses produisent le son d’une caisse claire. C’est l’histoire de Faada Freddy, artiste autodidacte qui cultive admirablement ses racines africaines, le rap, la soul et le gospel, capable aussi d’aller puiser dans la ferveur du flow raggamuffin des évangélistes rastas. Chanteur solaire, il nous avait irradiés de ses bonnes ondes et de sa bonne humeur en 2015. Il nous fait l’immense bonheur d’être parmi nous ce soir accompagné de cinq choristes. L’écouter, c’est l’aimer. « Quand tous tes rêves semblent se dissoudre dans un nuage de confusion, rappelle-toi que c’est juste un orage qui passe » Faada Freddy Bibb Music c’est un timbre de voix mi- rocailleux, mi- éraillé juste captivant. Une voix puissante, énergique et solaire où transparaissent la sincérité et une émotion à fleur de peau qui touchent les cœurs et les âmes.Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif.

16 février 2024 à 20:30

