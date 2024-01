PESTACLES ! MONSIEUR TIMOTE CENTRE GERARD PHILIPPE Calais, 10 février 2024, Calais.

Comédie musicaleÀ partir de 3 ans – Durée 1h10Écrite et composée par l’artiste belge Nicolas Valentiny, cette fresque musicale et visuelle a conquis des milliers de personnes. Un public rétréci, un écran géant, des animations 3D, des chansons pop et poétiques en live : tels sont les ingrédients de ce spectacle musical qui enchante petits et grands. MONSIEUR TIMOTÉ, c’est d’abord un spectacle visuel et musical où se mêlent le rêve, la magie, l’aventure et l’amitié. MONSIEUR TIMOTÉ est tout petit, minuscule ! Du haut de ses 20 centimètres, il travaille dans la machine à Pop-Corn de la fête foraine. D’ailleurs, c’est aujourd’hui la réouverture ! Les manèges doivent briller pour la venue de Monsieur le Maire mais… MONSIEUR TIMOTÉ arrivera-t-il à franchir tous les obstacles ? Pas toujours facile d’être un minuscule. Mais Monsieur Timoté a plus d’un tour dans sa noix. Un univers imaginaire unique qui donne du bonheur à toute la famille ! (Le Vaucluse Matin) …incontestablement innovant et infiniment féérique… (Marianne Belgique) Ca y est, La chanson des Lucioles a remplacé celle de la Reine des Neiges dans notre voiture. (Facebook)Le site internet monsieurtimote.com propose des jeux, des histoires et une immersion totale dans l’univers

Tarif : 8.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 16:00

CENTRE GERARD PHILIPPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62