PESTACLES ! CABARET GRIMM CENTRE GERARD PHILIPPE Calais, 7 février 2024, Calais.

Théâtre – Chanson – Magie – Marionnette – CirqueMercredi 07 février 16H30À partir de 6 ans – Durée 1h10 Créer l’émerveillement, revenir aux sources de l’imaginaire du conte, telle est l’ambition de ce Cabaret Grimm réinventéUne troupe de comédiens ambulants se déplaçant sur les places publiques pour colporter les célèbres contes des frères Grimm pose ses bagages au Lucernaire.Sur la scène de leur Théâtre-Roulotte, les acteurs offrent un florilège des plus beaux contes des célèbres auteurs sous des formes variées dans l’esprit du Cabaret.Contés, théâtralisés, chantés, mêlant l’art de la narration, de la marionnette, de la comédie musicale et du cirque, revoici Blanche-Neige , Le Chaperon Rouge , Le Vaillant Petit Tailleur et Le Roi Grenouille dans leur écriture originelle.Un moment magique à savourer en famille ! Auteur : Frères Grimm Artistes : Sébastien Bergery, Frédéric Chevaux, Stéphanie Gagneux, David Jonquières, Marielle TognazzoniMetteur en scène : Ned Grujic »

Tarif : 8.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-02-07 à 16:30

CENTRE GERARD PHILIPPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62