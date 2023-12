TAÏRO UNITY FAMILY CENTRE GERARD PHILIPPE Calais, 19 janvier 2024, Calais.

360L’esprit libre, assuré et serein, Taïro chante ce que lui inspire le monde, exprime ses réflexions et sentiments sur la vie de tous les jours en laissant simplement percevoir sa nature de citoyen militant ou de lover. Au-delà de la musique et de l’énergie, c’est un voyage d’ondes caribéennes en ballades et de beats drill en contretemps jamaïcains que ce redoutable entertainer nous propose dans son dernier album, « 360 ». Une traversée en tableaux qui agrippe, caresse et pousse vers l’avant. C’est en se dévoilant avec sincérité qu’il éclaire nos propres histoires et nous embarque avec lui de l’intime vers l’universel. La maturité du propos rejoint celle du style. La justesse des mots et la richesse musicale ouvrent une parenthèse effervescente qui ne se referme pas avec le rideau. Encore une fois, Taïro tient la promesse d’un son killer à consommer sans modération. Venez à pied, en vélo ou en train. Vous partirez en voyage plus loin que prévu. Vous en reviendrez fatigué-es mais éveillé-es. Un concert qui fait du bien.UNITY FAMILYFruit de la rencontre de El Maestro et de Sitting Bull, UNITY FAMILY offre un voyage plein de sincérité al¬lant du reg¬gae roots à un style plu¬tôt rub-a-dub, ska et rag¬ga¬muffin et caribbean. Chaque concert est un live bouillant à l’énergie contagieuse et au dynamisme puissant ! Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

CENTRE GERARD PHILIPPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62