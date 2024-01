Guinguette avec l’orchestre de Florence Pariot Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Dimanche 27 octobre 2024, 15h00
Centre Gérard Philipe
Tarif unique : 6€

Début : 2024-10-27T15:00:00+01:00 – 2024-10-27T18:00:00+01:00

Fin : 2024-10-27T15:00:00+01:00 – 2024-10-27T18:00:00+01:00 Venez passer l’après-midi à danser en compagnie de Florence Pariot et de son orchestre

Renseignements à culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 03.86.71.61.71.

La vente de billets se fait sur rendez-vous ou dès 14h avant la représentation directement sur place.

Centre Gérard Philipe
54 avenue Louis Fouchère
58640 Varennes-Vauzelles
Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté
culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr
03.86.71.61.71.

