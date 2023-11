Salon Le Train des Livres Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles, 19 novembre 2023, Varennes-Vauzelles.

Salon Le Train des Livres Dimanche 19 novembre, 09h30, 14h00 Centre Gérard Philipe Entrée libre, gratuit

Le salon Le Train des Livres

Le Train des Livres s’installe à Varennes-Vauzelles pour sa troisième édition, prévue le 19 novembre prochain, suite au succès des deux premières éditions qui ont dépassé largement les frontières de la ville de Varennes- Vauzelles.

Cet événement, le Train des Livres, vous offre l’opportunité de rencontrer des auteurs, un libraire, ainsi que des maisons d’édition, afin d’explorer l’univers de la littérature et d’interagir avec ces acteurs.

Cette année, une attention particulière est portée à la jeunesse et à l’innovation, avec une sélection étendue de livres audio et numériques, ainsi que des créations originales en réalité augmentée. Vous aurez également l’occasion de rencontrer des auteurs locaux qui explorent divers genres tels que le polar, l’histoire et la poésie.

Des animations

Vous aurez l’opportunité de rencontrer une trentaine d’auteurs de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Parmi les temps forts de l’événement :

L’Association Souris Grise présentera des livres papier qui prennent vie sur tablette, d’autres s’animeronten réalité augmentée, se transformant en jeux et créations interactives.

Benoit Turbet vous présentera ses ouvrages et l’application Whisperies, offrant des livres pour enfantsoriginaux, inédits et interactifs pour raconter des histoires où et quand vous le souhaitez.Vous pourrez également découvrir des éditeurs tels que Grinalbert (spécialisé dans les livres audio), Le Jardin des mots (éditeur de livres et livres-CD pour les amateurs de contes et d’histoires), Le Héron d’argent (proposant des beaux livres, des romans et des albums jeunesse richement illustrés), et Les Petits d’Augustin (spécialisé dans les albums jeunesse et les jeux de société).

Programme

À 10h, il y aura une Heure du conte pour les enfants de 3 à 8 ans.

À 11h et à 15h, deux ateliers collectifs de la Souris grise seront organisés, ouverts aux enfants, aux adolescents et aux familles.

À 11h30, Catherine partagera ses coups de cœur littéraires.

À 15h30, une discussion sur la littérature pour les adolescents et les jeunes adultes mettra en avant Lucie Pierrat Pajot et Chani Moon, deux auteures aux modes d’édition différents.

Exposition

Une exposition intitulée « À la découverte du manga » se tiendra du 30 octobre au 5 novembre, sous la pyramide.

Autres animations

Le mercredi 15 novembre, à 15h30, le Musée de l’École vous propose de participer à une dictée d’antan, dans les locaux de l’école Paul Langevin (entrée portail côté église, 17 rue Louis Michaud), activité gratuite, places limitées, inscriptions obligatoires au 03.86.38.21.25 / 03.86.57.77.38

Informations pratiques : Le Salon du Train des Livres aura lieu le dimanche 19 novembre 2023, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, et sera ouvert à tous. L’entrée est gratuite. Cet événement est organisé en partenariat avec la DRAC de Bourgogne – Franche Comté et l’Agglomération de Nevers.

Centre Gérard Philipe 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Château de Véninges Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T09:30:00+01:00 – 2023-11-19T12:30:00+01:00

2023-11-19T14:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:30:00+01:00

