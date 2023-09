Bal folklorique – La Jolée Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Bal folklorique – La Jolée Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles, 8 octobre 2023, Varennes-Vauzelles. Bal folklorique – La Jolée Dimanche 8 octobre, 15h00 Centre Gérard Philipe Gratuit, entrée libre L’association vauzellienne de danse folklorique La Jolée et l’association La Givaudine du Berry vous proposent de venir participer à un bal folklorique, à la découverte des danses d’autrefois, le 8 octobre, dès 15h, au Centre Gérard Philipe. Centre Gérard Philipe 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Château de Véninges Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

bal folklorique La Givaudine du Berry Détails Catégories d'Évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Centre Gérard Philipe Adresse 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles Departement Nièvre Lieu Ville Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles latitude longitude 47.013986;3.145545

