Monsieur Leguignon, lampiste – Le Cinématographe
Mardi 11 avril, 14h30
Centre Gérard Philipe
Varennes-Vauzelles

Retrouvez le Cinématographe de Pascal Rigaud lors d'une séance de projection du film « Monsieur Leguignon, lampiste », de 1951.

Expulsés de leur logement, Diogène Leguignon, lampiste à la S.N.C.F., et sa femme sont relogés dans un quartier populaire. Peinant à joindre les deux bouts, il est constamment tiraillé entre un voisin lunatique, une bande de jeunes voyous et ses tracas quotidiens. Une nuit, alors qu’on l’installe dans une vieille cabane, cette bande d’enfants découvre un trésor chez lui. Réveillé, Leguignon descend et les découvre. Le lendemain, c’est la guerre au tribunal pour savoir à qui revient le trésor.

Gratuit, entrée libre

La réservation est conseillée : culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 03.86.71.61.71.

