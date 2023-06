Pleubian juillet 1 « Autour du vent et de la mer » Centre Georges Martin 22610 l’Armor Pleubian Pleubian, 10 juillet 2023, Pleubian.

Pleubian juillet 1 « Autour du vent et de la mer » 10 – 20 juillet Centre Georges Martin 22610 l’Armor Pleubian Au quotient entre 15€12 et 24€09 par jour transport compris. Il n’existe pas de tarifs hors transports. Une fois les bons vacances de la CAF pris en compte, une famille au tarif 1 ne paiera plus qu’un montant symbolique

La Caisse des Ecoles d’Epinay-sur-Seine organise chaque été 4 séjours de 10 à 12 jours sur son centre de vacances de Pleubian.

Ce centre de vacances appartient à la ville d’Epinay sur Seine et le personnel qui y travaille est embauché par elle que ce soit pour l’animation ou pour la partie technique (cuisinier, serveur, plongeur, etc.)

Ces séjours sont organisés autour de deux thématiques : « Autour du vent et de la mer » et « Contes et légendes de Bretagne » même si certaines activités ne sont pas en lien avec ces thématiques qui ne doivent être un frein ni au plaisir des enfants ni à l’enrichissement qu’elles peuvent leur apporter.

Ces séjours sont prévus pour 48 enfants avec une volonté de parité filles : garçons et deux tranches d’âge : 6 / 9 ans et 10 / 12 ans.

Une attention particulière est apportée aux plus jeunes qui sortent tout juste de l’école maternelle avec le niveau de compréhension et d’autonomie normal pour leur âge.

Les activités proposées, qu’elles soient sportives, artistiques, de découverte de la nature ou simplement ludiques sont, au-delà du plaisir pris par les enfants, le moyen de favoriser une meilleure autonomie, un meilleur « vivre ensemble » et l’apport de connaissances permettant un enrichissement personnel.

Concernant ce séjour, notre structure est implantée à 100 m du Sillon de Talbert qui est une curiosité géologique particulière. Cette grande langue de terre qui s’avance dans la mer est un milieu naturel fragile et protégé. Ce site abrite une réserve naturelle, c’est un site de nidification de plusieurs espèces patrimoniales d’oiseaux et une zone d’habitat remarquables de nombreuses plantes endémiques. La pollution, le tourisme de masse et l’érosion naturelle fragilisent et mettent en danger ce site.

Lors de nos séjours, nous effectuons des randonnées entre autres avec l’association Terra maris afin de sensibiliser les enfants à la fragilité et à l’importance de protéger ce site et par extension à être sensible à la protection de la nature en général. L’encadrante est une guide naturaliste littoral et formatrice en éducation à l’environnement et une spécialiste des algues qui sont très présentes et variées sur la plage située sous le centre. Elle intervient régulièrement sur le temps scolaire sur la même tranche d’âge. La séance dure une demi-journée et est proposée à l’ensemble des enfants.

Les enfants visitent également le mont St Michel accompagné d’un guide attesté par la préfecture et le centre National de Culture Scientifique dédié à l’Océan qui est situé à Brest. Ils sont également accompagnés d’un médiateur scientifique attaché à Océanopolis.

L’ensemble des enfants effectue également une randonnée le long de la côte de granit rose avec la visite du gouffre de Plougrescant. Nous jumelons cette sortie avec une Visite de la maison nature de la Réserve Naturelle Nationale des Sept Iles et une excursion sur l’archipel des Sept-Iles en compagnie d’un guide nature de la Ligue de Protection des Oiseaux.

Nous mettons en place également très régulièrement des séances de pêche à pied sur la plage en contrebas du centre.

Concernant les sports de pleine nature, nous proposons aux enfants

– Du catamaran et du Kayak avec le club nautique de Paimpol (dans la limite de 3 séances et réservé aux enfants qui le souhaitent et qui sont en possession du test préalable à la pratique des activités nautiques en ACM). Les moniteurs sont diplômés Brevet d’Etat et le matériel est fourni par le club de voile

– Du char à voile avec le club de Plestin des Grèves jumelé avec un camping de 3 jours. Les moniteurs sont diplômés Brevet d’Etat et le matériel est fourni par le club de voile.

– Du vélo en initiation dans le centre pour les enfants qui n’en ont jamais fait et qui souhaitent apprendre ou en balade pour ceux qui réussissent le test et sont capables d’en faire sur les routes et les chemins environnants. Nous avons un parc d’environ 30 vélos parfaitement entretenus, des casques et des gilets fluos. Ce sont nos animateurs BAFA qui encadrent l’activité.

– La baignade (plage devant le centre ou à Perros Guirec par exemple) encadrée par nos animateurs BAFA et un surveillant de baignade diplômé SB ou BNSSA.

– Des séances d’équitation (poney de type Shetland pour les plus jeunes et doubles poneys pour les plus grands) avec 2 séances par enfants, des encadrants diplômés Brevet d’Etat ou accompagnateur tourisme équestre et le matériel (bombes et protections dorsales fournies par le club équestre). Club équestre » Les chevaux du Coat »

– Même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un sport de pleine nature, les enfants auront l’occasion pendant le séjour de construire et faire voler des cerfs-volants ce qui permettra de jumeler l’intérêt d’une activité manuelle et celui de compléter leur connaissance en aérologie acquises lors des séances de catamaran et de char à voile.

Les activités sportives de pleine nature sont un support pédagogique et éducatif : activités de coopération, valorisation des individus, connaissance et maitrise de son corps, acceptation de l’échec, appropriation de connaissances scientifiques (aérologie, météorologie, connaissance des courants, de la faune et de la flore, etc.)

En aucun cas nous ne forçons les enfants à participer aux activités sportives de pleine nature.

Au cours du séjour, l’équipe d’animation proposera également à vos enfants de découvrir la culture bretonne de nombreuses façons.

Dans l’assiette pour commencer avec la découverte des spécialités locales telles que les crêpes, les galettes, les artichauds et même les huîtres et les moules dont les parcs d’élevages se trouvent à quelques centaines de mètres du centre.

Par ses contes et légendes ensuite ainsi que la participation aux fêtes locales et autres tel que les Fest-noz.

Avant le séjour, nous mettons en place une réunion d’information pour les familles.

Pendant le séjour, nous mettons en place un blog alimenté au moins 6 jours sur 7 de nombreuses photos et de textes expliquant aux familles le contenu de la journée de leur enfant.

Sur chaque séjour, l’adjoint de la tranche d’âge inclus dans le courrier de l’enfant un courrier écrit par lui permettant à la famille de mieux faire connaissance avec l’équipe d’animation spécifique à la tranche d’âge.

Pour des raisons organisationnelles pour nous comme pour nos partenaires, une partie du programme d’activités est conçu dès le printemps.

Par contre, l’adjoint et les animateurs de la tranche d’âge échangent chaque jour avec le groupe d’enfants et adaptent le programme en fonction du retour et des envies formulés par le groupe d’enfants.

De même, nous sommes vigilants à toujours mettre en place des moments au cours desquels chaque enfant pourra avoir du temps juste pour lui et également des moments libres pendants lesquels les enfants pourront selon leur envie, solliciter les animateurs ou avoir un temps entre enfant sans activité formalisées par les adultes.

Bien sûr, ces moments plus informels restent sous la surveillance des adultes avec un niveau d’autonomie adapté à la tranche d’âge.

