Coupe de France de jeu d’échecs Centre Georges Clémenceau Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Coupe de France de jeu d’échecs Centre Georges Clémenceau, 4 décembre 2022, Senlis. Coupe de France de jeu d’échecs Dimanche 4 décembre, 14h00 Centre Georges Clémenceau Le club de Senlis affronte le club de Villepinte pour les 64ème de finale de la Coupe de France Centre Georges Clémenceau avenue Georges Clémenceau, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T14:00:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Centre Georges Clémenceau Adresse avenue Georges Clémenceau, 60300 Senlis Ville Senlis lieuville Centre Georges Clémenceau Senlis Departement Oise

Centre Georges Clémenceau Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Coupe de France de jeu d’échecs Centre Georges Clémenceau 2022-12-04 was last modified: by Coupe de France de jeu d’échecs Centre Georges Clémenceau Centre Georges Clémenceau 4 décembre 2022 Centre Georges Clémenceau Senlis Senlis

Senlis Oise