Cinéma: Mon crime Centre George Sand Allègre

Haute-Loire Cinéma: Mon crime Centre George Sand Allègre, 23 juin 2023, Allègre. Allègre,Haute-Loire 1h 42min / Comédie dramatique, Policier, Judiciaire, Drame, Comédie, de François Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert.

2023-06-23 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-23 . EUR.

Centre George Sand rue Grellet de la Deyte

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



1h 42min / Comedy-drama, Crime thriller, Judiciary, Drama, Comedy, by François Ozon with Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert 1h 42min / Comedia-drama, Detective, Crimen, Drama, Comedia, de François Ozon con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert 1h 42min / Drama, Krimi, Gerichtsverhandlung, Komödie, von François Ozon mit Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert

